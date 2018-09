Laverty claims Portimao Superpole

Milwaukee Aprilia rider Eugene Laverty topped the Superpole qualifying results of the tenth round of the 2018 World Superbike Championship at Portimao, Portugal on Saturday.

Laverty claimed the outright lap record on his way to pole with a time of 1’40.705 just 0.060s ahead of reigning champion Jonathan Rea while Aruba Ducati’s Marco Melandri was third.

Pole position! It feels so good to hold that number one aloft, thank you @SMRWorldSBK 😁

📸 @wd_jrphoto

Full Superpole 2 results:

1. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 40.705s

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 40.765s

3. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 40.856s

4. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 1m 40.901s

5. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 40.926s

6. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 41.103s

7. Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R 1m 41.202s

8. Loris Baz FRA Althea BMW S1000RR 1m 41.213s

9. Jordi Torres ESP MV Agusta 1000 F4 1m 41.422s

10. Toprak Razgatlioglu TUR Puccetti Kawasaki ZX-10RR 1m 41.960s

11. Michael Ruben Rinaldi ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 42.047s

12. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 42.709s

Grid positions determined by Superpole 1 results:

13. Leon Camier GBR Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 42.019s

14. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 42.045s

15. Jake Gagne USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 42.653s

16. Leandro Mercado ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR 1m 42.812s

17. Yonny Hernandez COL Team Pedercini Kawasaki ZX-10RR 1m 42.844s

18. PJ Jacobsen USA TripleM Honda CBR1000RR SP2 1m 43.018s

19. Roman Ramos ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10RR 1m 43.586s

20. Jakub Smrz CZE Guandalini Yamaha YZF-R1 1m 43.984s