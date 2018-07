SPAL – Juventus dalam 90 detik

Juventus harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mewujudkan kemenangan setelah ditahan imbang SPAL 0-0 di pekan ke-29 Serie A, Minggu (18/3) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Stadio Paolo Mazza semalam, Juve arahan Massimiliano Allegri menurunkan kekuatan terbaiknya dan sukses menguasai penuh jalannya laga. Mereka bahkan mencatatkan 63 persen penguasaan bola, berbanding 37 persen yang hanya dimiliki SPAL.

Si Nyonya Tua beberapa kali memiliki peluang di depan gawang melalui Gonzalo Higuain dan Paulo Dybala, namun keduanya tidak mampu menaklukkan kiper SPAL Alex Meret, yang di partai ini melakukan tiga penyelamatan gemilang.

Percobaan Juve di babak kedua juga tidak ada yang membuahkan hasil. Mereka dibuat frustrasi oleh tim tuan rumah yang tampil defensif hingga membuat juara bertahan Serie A itu mengakhiri laga tanpa berhasil mencetak gol.

Catatan ini menjadi noda pertama bagi Juve sejak kegagalan mencetak gol di markas Barcelona pada September silam di ajang Liga Champions.

0- Juventus haven’t found the net in a competitive match played on the road for the first time since last September, against Barcelona. Stop. #SpalJuve

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 17, 2018