耶耶托尼：科頓=曼城未來

曼城中場耶耶托尼(Yaya Toure)接受訪問時表示,英格蘭小將科頓(Phil Foden)將會成為球隊未來靈魂。

科頓於本輪歐聯賽事曼城主場迎戰飛燕諾的比賽中,於75分鐘後備入替耶耶托尼,以17歲之齡成為曼城隊史上,上陣歐聯最年輕的球員。

耶耶托尼對科頓有極高評價,表示與一眾隊中世界級中場如大衛施華(David Silva)、迪布尼(Kevin de Bruyne)訓練,令科頓獲益良多。

A lovely debut for @PhilFoden. Kept the ball, got plenty of touches, played on a huge stage in the CL, felt that euphoria of a last minute winner on the pitch for the club he loves.

The perfect way to ease into professional football ?? pic.twitter.com/Z7or69rzcL

