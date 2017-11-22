耶耶托尼：科頓=曼城未來

曼城中場耶耶托尼(Yaya Toure)接受訪問時表示，英格蘭小將科頓(Phil Foden)將會成為球隊未來靈魂。

科頓於本輪歐聯賽事曼城主場迎戰飛燕諾的比賽中，於75分鐘後備入替耶耶托尼，以17歲之齡成為曼城隊史上，上陣歐聯最年輕的球員。

耶耶托尼對科頓有極高評價，表示與一眾隊中世界級中場如大衛施華(David Silva)、迪布尼(Kevin de Bruyne)訓練，令科頓獲益良多。

A lovely debut for @PhilFoden. Kept the ball, got plenty of touches, played on a huge stage in the CL, felt that euphoria of a last minute winner on the pitch for the club he loves. The perfect way to ease into professional football ?? pic.twitter.com/Z7or69rzcL — Steven (@EsteemedKompany) November 22, 2017

「如果科頓繼續留隊，他將會繼續從一眾世界級中場身上學習，從而成為一位英超頂尖中場。」耶耶托尼表示。

「情況就像當年我（耶耶托尼）在巴塞隆拿一樣，我同樣學到很多，亦非常幸運地有一班頂級隊友，贏到不少獎杯。」

「科頓將會成為曼城的未來。球隊一直不斷快速前進，而提拔新星是非常重要的。」

「曼城是一間實力非凡的球隊，能夠招攬世界上的頂級球星，與這些世界級球星一起訓練，將會令科頓更有經驗，更有自信。」

「科頓將會成為一位頂尖中場，曼城的未來。」