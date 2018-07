Friday’s SEA Games medal wrap

In the overall medals haul so far in the event, Thailand lead with a total of 193 medals including 71 gold medals. They are followed by Singapore with 70 gold's (215 overall) and Vietnam on 62 gold medals (153 overall).

Here is a break-down of the medals that were awarded on Friday.

Athletics

Women's High Jump – Gold: Boonwan Wanida (Tha); Silver: Pham Thi Diem (Vie); Bronze: Sng Suat Li Michelle (Sin)

Men's Long Jump Final – Gold: Sukhasvasti Na Ayudhaya Supanara (Tha); Silver: Pham Van Lam (Vie); Bronze: Arriola Donovant Jr (Phi)

Women's Discus Throw – Gold: Insaeng Subenrat (Tha); Silver: Yap Jeng Tzan (Mas); Bronze: Lee Hannah (Sin)

Women's Heptathlon – Gold" Khotseemueang Sunisa (Tha); Silver: Khamrueangsri Kotchakorn (Tha); Bronze: Atienza Narcisa

Women's 400M – Gold: Khotseemueang Sunisa (Tha); Silver: Khamrueangsri Kotchakorn (Tha); Bronze: Atienza Narcisa (Phi)

Men's 400M – Gold: Sukkaew Kunanon (Tha); Silver: Quach Cong Lich (Vie); Bronze: Alejan Edgardo Jr.

Women's 3000M Steeplechase – Gold: Budiarti Rini (Ina); Silver: Nguyen Thi Phuong (Vie); Bronze: Jessica Lynn Barnard (Phi)

Men's 3000M Steeplechase – Gold: Ulboc Christopher (Phi); Silver: Pham Tien San (Vie); Bronze: Purwanto Atjong (Ina)

Women's 4X100M Relay – Gold: Thailand; Silver: Vietnam; Bronze: Malaysia

Men's 4X100M Relay – Gold: Thailand; Silver: Singapore; Bronze: Indonesia

Badminton

Women's Team – Gold: Thailand; Silver: Malaysia; Bronze: Singapore & Indonesia

Men's Team – Gold: Indonesia; Silver: Thailand; Bronze: Malaysia & Singapore

Bowling

Men's Teams Of Five – Gold: Malaysia: Silver: Indonesia; Bronze: Thailand

Women's Teams Of Five – Gold: Malaysia; Silver Singapore; Bronze: Philippines

Cycling

Women's Criterium – Gold: Maneephan Jutatip (Tha); Silver: Nguyen Thi That (Vie); Bronze: Som Net Ju Pha (Mas)

Men's Criterium – Gold: Saleh Mohd Harrif (Mas); Silver: Le Van Duan (Vie); Bronze: Ang Vincent Chin (Sin)

Golf

Women's Individual – Gold: Suthavee Chanachai (Tha); Silver: Rivani Adelia Sihotang (Ina); Bronze: Sock Hwee Koh (Sin)

Women's Team – Gold: Thailand; Silver: Indonesia: Bronze: Malaysia

Men's Individual – Gold: Natipong Srithong (Tha); Silver: Swee Kiat Johnson (Sin); Bronze: Tawan Phonghun (Tha)

Men's Team – Gold: Thailand; Silver: Singapore; Bronze: Indonesia

Hockey

Gold: Malaysia; Silver: Thailand; Bronze: Singapore

Sepaktakraw

Men's Team Doubles – Gold: Thailand; Silver: Myanmar; Bronze: Indonesia & Singapore

Shooting

Women's 50m Rifle – Gold: Nur Ayuni Farhana Abdul Halim (Mas); Silver: Supamas Wankaew (Tha); Bronze: Nur Suryani Mohamed Taibi (Mas)

Men's Trap – Gold: Nghia Le (Vie); Silver: Seong Fook Chen (Mas); Bronze: Mohd Zain Amat (Sin)

Taekwondo

Women's Individual Poomsae – Gold: Sim Chelsea (Sin); Silver: Rinna Babanto (Phi); Bronze: Mutiara Habiba (Ina) & Kidavone Philavong (Lao)

Men's Individual Poomsae – Gold:Rui Jie Kang (Sin); Silver: Maulana Haidir (Ina); Bronze: Jin Kun Yong (Mas) & Sovannat Phal (Cam)

Mixed Pair Poomsae – Gold: Vietnam; Silver: Malaysia; Bronze: Singapore & Thailand

Women's Team Poomsae – Gold: Vietnam; Silver: Thailand; Bronze: Philippines

Men's Team Poomsae – Gold: Philippines; Silver: Vietnam; Bronze: Indonesia; Malaysia

Men's Under 54kg – Gold: Reinaldy Atmanegara (Ina); Silver: Muhammad Mohd Azri (Mas); Bronze: Ming Wei Ng (Sin) & Jenar Torillos (Phi)

Women's Under 46kg – Gold: THi Kim Tuyen Truong (Vie); Silver: Irene Therese Bermejo (Phi); Bronze: Wilasinee Khamsribusa (Tha) & Xin Wei Chew (Sin)

Waterski

Women's WakeBoard – Gold: Sasha Siew Hoon Christain (Sin); Silver: Galuh Mutiara Maulidina (Ina); Bronze: Maiquel Jawn Selga (Phi)

Men's WakeBoard – Gold: Padiwat Jaemjan (Tha); Silver: Tatsanai Kuakoonrat (Tha); Bronze: Mark Howard Griffin (Phi)

Women's Tricks – Gold: Aaliyah Hanifah Yoong (Mas); Silver: Nur Alimah Prambodo (Ina); Bronze: Sabelle Ashley Jen Kee (Sin)

Men's Tricks – Gold: Febrianto (Ina); Silver: Dimas Ridho Suprihono (Ina); Bronze: Aiden Yoong Hanifah (Mas)