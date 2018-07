15 September, edisi kedua Golovkin vs Alvarez

Terjawab sudah kapan tersaji laga ulang antara juara dunia kelas menengah WBA dan WBC, Gennady Golovkin, melawan Saul “Canelo” Alvarez. Pertarungan ini dipastikan berlangsung pada 15 September 2018.

Promotor Alvarez, Oscar De La Hoya, yang memberikan konfirmasi. Pria yang mendapat julukan The Golden Boy tersebut mengungkapkan lewat akun Twitter miliknya.

“Saya merasa senang dapat memberitahukan bahwa kami akan bertanding pada 15 September,” demikian cuitan De La Hoya.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 13, 2018