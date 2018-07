Tyson Fury kembali dan menang setelah absen 32 bulan

Tyson Fury melakukan comeback yang gemilang. Sempat vakum selama 32 bulan, petinju asal Inggris ini kembali dan meraih kemenangan atas lawannya, Sefer Seferi, dalam pertarungan di Manchester Arena, Inggris, Sabtu (9/6/2018) waktu setempat.

Sefer Seferi memutuskan mundur sebelum ronde kelima dimulai. Ini membuat Fury optimistis menatap masa depan setelah sempat dihantam masalah doping depresi, yang menggangu kariernya.

Duel ini pun sempat diwarnai kericuhan di bangku penonton akibat terjadi perkelahian. Situasi pun menjadi tidak kondusif sehingga pertandingan sempapt dihentikan beberapa saat.

Awal pertarungan berlangsung kurang menarik karena nyaris tak ada aksi saling pukul. Meskipun demikian, Fury, yang memiliki postur lebih besar, terlihat sangat percaya diri karena lawannya kesulitan mendaratkan pukulan.

Ronde ketika berlangsung lebih seru meskipun Fury lebih dominan karena melepaskan beberapa pukulan sedangkan Seferi masih kesulitan. Puncaknya terjadi pada ronde keempat di mana Fury tak terbendung sehingga kubu lawan memutuskan untuk mundur menjelang berlangsungnya ronde kelima.

“Ke depan nanti saya akan menjadi lebih baik. Saya akan menjalani lebih banyak ronde dan bertarung dengan lawan yang lebih bagus,” ujar Fury dikutip dari BBC.

