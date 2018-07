Ibrahimovic tantang Beckham taruhan untuk duel Swedia vs Inggris

Dua mantan kapten mengadakan taruhan menjelang pertemuan timnas Swedia dan Inggris pada perempat final Piala Dunia 2018 di Samara Arena, Sabtu (7/7/2018). Zlatan Ibrahimovic menantang David Beckham taruhan.

Ibrahimovic, yang merupakan mantan kapten Swedia, lebih dulu memberikan tantangan tersebut. Melalui akun resmi Twitter miliknya, striker Los Angeles Galaxy tersebut mengatakan dirinya akan mentraktir Beckham makan malam jika Inggris menang.

“Namun jika Swedia menang, anda harus membelikan apa saja yang saya inginkan dari IKEA,” demikian cuitan mantan striker Juventus, Paris Saint-Germain dan Manchester United tersebut.

The terms of the deal have been set 😂 #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv

— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 6, 2018