Marquez kalahkan Crutchlow dan Rossi dalam kualifikasi MotoGP Belanda

Marc Marquez meraih pole position MotoGP Belanda. Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Assen, Belanda, Sabtu (20/6/2018), pebalap Repsol Honda tersebut menjadi yang tercepat.

Marquez membukukan waktu putaran 1 menit 32,791 detik. Dia mengungguli pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow, dan andalan tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, yang berturut-turut ada di belakangnya.

Ini menjadi pole kedua Marquez pada MotoGP 2018. Sebelumnya, pebalap asal Spanyol ini pun mencatat hal serupa pada MotoGP Americas.

#MotoGP Qualifying 🏁

WHAT A FINISH! @marcmarquez93 bags his second pole of the season on his final lap!@calcrutchlow‘s late charge is good enough for second and @ValeYellow46 sneaks onto the front row!#DutchGP pic.twitter.com/u58ElB9DWb

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 30, 2018