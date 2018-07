Red Bull dan Honda sepakat kerja sama 2 tahun

Tim Formula 1 (F1) Red Bull Racing sepakat bekerja sama dengan Honda untuk dua musim ke depan. Red Bull memberikan konfirmasi menjelang GP Prancis 2018 di Sirkuit Paul Ricard, Marseille, 22-24 Juni.

Dengan demikian, Red Bull dan Honda akan bekerja sama pada musim 2019 dan 2020. Hal ini pun berarti Red Bull tak lagi mendapat pasokan mesin dari Renault setelah terjalin kerja sama selama 12 musim.

Red Bull juga akan berganti menjadi Aston Martin Red Bull Racing.

“Kami terkesan dengan komitmen Honda terhadap F1. Melalui langkah cepat mereka berhasil memenuhi kebutuhan sister team kami, Scuderia Toro Rosso, selain itu ambisi mereka cocok dengan milik kami,” tutur Team Principal Red Bull Racing Christian Horner.

“Kesepakatan multi-tahunan dengan Honda menjadi sinyal dari fase baru yang menyenangkan di dalam upaya Aston Martin Red Bull Racing berkompetisi, bukan hanya memenangi seri balap, tetapi juga yang selalu jadi tujuan utama kami, gelar juara dunia.”

Kesepaktan ini pun membuat Honda menjadi penyuplai mesin kepada lebih dari satu tim peserta F1 sejak kembali pada 2015. Tiga musim lalu, Honda menyuplai mesin untuk tim McLaren.

“Memiliki dua tim berarti kami bisa mengakses data lebih banyak dua kali dibanding sebelumnya,” kata President and Representative Director Honda Motor Co Ltd Takahiro Hachigo.

“Kami percaya bahwa bekerja dengan Toro Rosso dan Red Bull Racing akan mengizinkan kami mendekati tujuan yakni memenangi balapan dan gelar juara, membangun dua kerja sama yang kuat.”