Suku akhir Sukan Asia, sasaran realistik atau ‘ambitious’?

Skuad bawah 23 tahun Malaysia diletakkan sasaran untuk mara ke suku akhir Sukan Asia Indonesia 2018 yang akan berlangsung bulan depan, seperti mana diumumkan ketua kontijen Malaysia ke temasya itu, Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi pada Isnin.

Bagi Azim, sasaran itu realistik bersandarkan kepada pencapaian pasukan yang sama ini berjaya menempatkan diri di kelompok lapan pasukan terbaik di Kejuaraan AFC B-23 yang berlangsung di China pada Januari lalu.

Malah, Azim berpendapat pencapaian yang lebih baik daripada itu boleh dilakar seandainya pengendali Dato’ Ong Kim Swee dapat mengumpulkan kesemua pemain terbaiknya.

Sebagai ketua kontijen tidak salah untuk Azim mempunyai rasa optimis yang tinggi dan mungkin itu juga salah satu cara meningkatkan motivasi dan menyuntik semangat kepada para pemain negara agar berjuang menepati ekspetasi diletakkan.

2018 Asian Games CDM Met Up with Head Coach and Officials of National U-23 Squad@Azim_Zabidi was present at Wisma FAM, Kelana Jaya today as he met up with the national U-23 squad’s coaches & officials

