TMJ: Adakah pemain mahukan rehat yang lebih panjang? Saya harap tidak

Keputusan Unifi Piala Malaysia semalam menyaksikan Johor Darul Ta’zim tewas buat kali ketiga dalam kempen kali ini dengan semua pasukan yang berada di dalam kumpulan C sudahpun mencatatkan kemenangan kepada pasukan dari selatan tanah air itu.

Kekalahan ketiga pasukan itu hadir selepas mereka berjaya ditewaskan oleh pasukan Kedah dalam perlawanan yang berkesudahan dengan jaringan 1-3 hasil gol dari penyerang berbisa Lang Merah, Sandro da Silva, Akhyar Rashid dan Liridon Krasniqi.

Sudah pasti, peminat bola sepak tempatan merasa hairan dan gusar apabila sebuah pasukan yang beraksi dengan begitu cemerlang di dalam kempen Unifi Liga Malaysia sebelum ini sehinggga berjaya menjadi juara dan bakal beraksi di dalam Liga Juara-Juara Asia pada musim hadapan gagal menunjukkan persembahan yang meyakinkan dalam Piala Malaysia kali ini.

Kebimbangan dan kegusaran itu juga dikongsi melalui pihak pengurusan tertinggi JDT apabila hari ini, laman rasmi Facebook Johor Southern Tigers mengeluarkan satu kenyataan ringkas daripada pemilik kelab, Tunku Ismai Sultan Ibrahim berhubung prestasi semasa pasukan itu di dalam kempen PIala Malaysia.

Dalam kenyataan tersebut, TMJ menyatakan yang ianya bukanlah sesuatu yang mudah untuk memberi motivasi kepada pemain untuk mengharungi satu lagi kejohanan (Piala Malaysia) selepas mereka diberitahu sepanjang tahun bahawa sasaran mereka pada 2018 adalah untuk memenangi liga untuk melayakkan diri ke kejohanan Liga Juara-Juara Asia.

The unifi Piala Malaysia dilemma is having an effect on Johor Darul Ta'zim and it's very clear from the matches we have played thus far.

Thread 1/5 pic.twitter.com/hdmn8imsVS

— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) September 1, 2018