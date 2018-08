Cabaran Besar Buat Hafizh Di Austrian GP

Setelah gagal memperbaiki catatan masa terkumpul terbaik pada sesi Free Practice 3 pada pagi Sabtu, Hafizh Syahrin kini mempunyai tugas berat menjelang perlumbaan pada esok selepas sekadar menyertai pusingan kelayakan Q1.

Kegagalan menempatkan diri dalam kalangan 10 pelumba terbaik itu juga menyaksikan Hafizh terlepas peluang untuk beraksi di pusingan kelayakan Q2 yang bakal menjamin petak perlumbaan di empat baris paling hadapan esok.

Pada sesi kelayakan Q1 yang berlangsung dengan penuh mendebarkan itu, Hafizh sekadar menduduki kedudukan ke lapan terpantas dengan catatan masa 1m24.834s.

🇦🇹 That's it for @MotoGP Qualifying in Austria!@JohannZarco1 – 6th – 2nd Row@maverickmack25 – 11th – 4th Row@ValeYellow46 – 14th – 5th Row@Hafizh_pescao55 – 18th – 6th Row.

Full report to follow!#YamahaRacing | #RevsYourHeart | #MotoGP | #AustrianGP

— Yamaha Racing (@yamaharacingcom) August 11, 2018