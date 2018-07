MotoGP: Malaysia Bakal Memiliki Pasukan Sendiri Pada Musim Hadapan

Perlumbaan MotoGP pada musim hadapan bakal menyaksikan kehadiran pasukan dari Malaysia apabila SIC Racing Team yang dimiliki oleh Sepang International Circuit bakal bergabung dengan salah sebuah pasukan yang beraksi pada musim ini, Angel Nieto Racing Team (ANRT).

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh laman rasmi MotoGP.com, kedua-dua pasukan sudahpun mencapai persetujuan untuk SIC Racing Team mengambil-alih penyertaan Angel Nieto Racing Team untuk kategori Moto 3 dan MotoGP bermula pada musim 2019.

Ángel Nieto Racing Team (ANRT) and Sepang International Circuit (SIC) in principle have reached an agreement by which, from the 2019 MotoGP season, SIC will take over the two MotoGP™ class entries of the ANRT. (1/2)

