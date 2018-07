Mengejutkan! Neymar tak masuk kandidat Pemain Terbaik 2018

Ada kejutan dalam daftar 10 kandidat pemain terbaik FIFA 2018. Pemain termahal di dunia milik Paris Saint-Germain (PSG), Neymar, tak masuk nomine.

FIFA merilis 10 nomine peraih penghargaan The Best FIFA Men’s Player 2018 pada Selasa (24/7/2018). Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya wakil dari Serie A, yang akan bersaing dengan penyerang Barcelona, Lionel Messi, dan striker Atletico Madrid, Antoine Griezmann.

Pemberian gelar tersebut berdasarkan performa pemain, baik di level klub maupun internasional, sejak 3 Juli 2017 hingga 15 Juli 2018. Wajar bila duo Madrid yang bersinar bersama negaranya pada Piala Dunia 2018, Luka Modric dan Raphael Varane, masuk kandidat.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane

For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d

