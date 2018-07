Daftar 11 kandidat Pelatih Terbaik FIFA 2018

Federasi sepak bola dunia, FIFA, mengumukan 11 kandidat peraih gelar pelatih terbaik dunia 2018. Massimiliano Allegri menjadi satu-satunya pelatih klub Serie A yang masuk dalam persaingan.

Allegri masuk nomine karena keberhasilannya membawa Juventus meraih dua gelar domestik dalam empat musim secara beruntun. Sayang, keberhasilan Eusebio Di Francesco membawa AS Roma menembus semifinal Liga Champions pada musim lalu belum cukup membawanya masuk daftar ini.

Zinedine Zidane pun masuk daftar. Dia sukses membawa Real Madrid juara Liga Champions untuk kali ketiga secara beruntun pada musim lalu, sebelum memutuskan mundur dari jabatannya pada akhir musim 2017-2018.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane

For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh

— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018