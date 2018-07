Kalahkan Kroasia, Prancis juara Piala Dunia 2018

Timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018. Tim berjulukan Les Bleus ini mengangkat trofi setelah menang 4-2 atas Kroasia pada laga final di Stadion Luzhniki, Moskwa, Minggu (15/7/2018).

Ini menjadi gelar kedua Prancis dalam turnamen empat tahunan tersebut karena tim Ayam Jantan ini pernah juara pada edisi 1998 ketika berlangsung di negaranya.

Sedangkan bagi Kroasia, kekalahan ini tentu menyesakkan. Namun, Luka Modric dkk sudah membuat sejarah untuk kali pertama masuk final setelah negaranya pernah meraih peringkat ketiga pada 1998.

Prancis membuka keunggulan pada menit ke-18 akibat gol bunuh diri Mario Mandzukic. Bermaksud menghalau bola tendangan bebas Antoine Griezmann, bola sundulan striker Juventus ini justru mengarah ke gawang Kroasia yang dikawal Danijel Subasic.

Mandzukic pun tercatat sebagai pemain pertama yang membuat gol bunuh diri dalam sebuah partai final Piala Dunia.

Mario Mandzukic #CRO scores the first-ever OWN GOAL in a #WorldCupFinal #WorldCupFinal2018 #FRCKRO

— Gracenote Live (@GracenoteLive) 15 Juli 2018