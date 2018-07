Jebol gawang Inggris, Hazard menyamai rekor 52 tahun

Tim nasional Belgia meraih posisi ketiga Piala Dunia 2018. Tim berjulukan Setan Merah ini menang 2-0 atas Inggris dalam laga play-off perebutan tempat ketiga di Stadion Saint Petersburg, Sabtu (14/7/2018) malam WIB.

Dua gol kemenangan Belgia dicetak Thomas Meunier pada menit kelima. Penyerang andalan Chelsea, Eden Hazard, menggandakan keunggulan negaranya pada menit ke-82.

Bagi Hazard, lesakannya ke gawang Jordan Pickford membuat dia memberikan tujuh kontribusi secara langsung sehingga terjadi gol untuk negaranya dalam Piala Dunia. Hazard mencetak tiga gol dan membuat empat assist dalam dua Piala Dunia (2014 dan 2018).

7 – Eden Hazard has been directly involved in seven goals at the World Cup (three goals, four assists); the joint-most of any Belgium player since 1966 (Jan Ceulemans also with seven). Rocket. #BELENG #BEL #WorldCup pic.twitter.com/Gaz8VqtsSE

— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2018