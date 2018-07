Taklukkan Inggris 2-0, Belgia Raih Peringkat Ketiga Piala Dunia

Tim nasional Belgia meraih predikat peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Dalam laga play-off perebutan posisi tersebut di Saint Petersburg Stadium, Sabtu (14/7/2018), Belgia menang 2-0 atas Inggris.

Ini menjadi hasil terbaik yang pernah diraih Belgia dalam Piala Dunia. Sebelumnya, tim berjulukan Setan Merah ini hanya pernah menjadi peringkat keempat pada Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Sedangkan bagi Inggris, hasil ini sungguh menyesakkan. Setelah gagal mengulangi prestasi ketika menjadi juara Piala Dunia 1966 karena kalah 1-2 dari Kroasia di semifinal, mereka kembali harus menelan kekalahan dalam play-off sehingga mengulangi hasil Piala Dunia 1990.

100 – This will be England’s 100th game at a major international tournament, with 69 of those coming at the World Cup finals (31 at the European Championships). Century. #BELENG #ENG #WorldCup pic.twitter.com/ypacGG8OYn

— OptaJoe (@OptaJoe) 14 Juli 2018