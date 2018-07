Euforia di Paris berujung bentrok dengan polisi

Timnas Prancis meraih tiket ke final Piala Dunia 2018. Les Bleus, julukan timnas Prancis, lolos ke partai puncak setelah menyingkirkan Belgia pada babak semifinal di Stadion Saint Petersburg, Selasa (10/7/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Pemain belakang Samuel Umtiti menjadi pahlawan Prancis. Bek andalan Barcelona ini mencetak gol tunggal pada menit ke-51 melalui sundulan menyambut umpan Antoine Griezmann.

Kemenangan pasukan Didier Deschamps tersebut disambut dengan sangat meriah oleh publik Prancis. Mereka merayakannya dengan cara turun ke jalan.

France fans clash with riot police in ugly scenes in Paris after Les Bleus defeat Belgium to reach World Cup final https://t.co/9Ug6biWoOK pic.twitter.com/4VTm9jjWrJ

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 11, 2018