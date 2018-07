Tak cuma jadi pahlawan, Umtiti juga torehkan sejarah

Timnas Prancis meraih tiket final Piala Dunia 2018. Samuel Umtiti menjadi bintang kemenangan Les Bleus, julukan timnas Prancis, karena mencetak gol tunggal ketika melawan Belgia dalam laga semifinal di Saint Petersburg Stadium, Selasa (10/7/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Gol sundulan bek Barcelona tersebut pada menit ke-51 ketika menyambut umpan tendangan sudut Antoine Griezmann tak hanya membuat dia terpilih menjadi Man of The Match dalam laga ini. Umtiti pun menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Prancis.

Dikutip dari Squawka, Umtiti menjadi pemain termuda Prancis yang mampu menciptakan gol pada babak semifinal Piala Dunia. Dalam laga tersebut, Umtiti menapaki usia 24 tahun 7 bulan dan 26 hari.

Samuel Umtiti is the youngest ever #FRA player to score in a #WorldCup semi-final at the age of 24 years, 7 months and 26 days.

He beats Just Fontaine’s 60-year record set in 1958 (24 years, 10 months, 6 days). pic.twitter.com/kzR4I7jXEq

