Jepang tetap sportif dan simpatik meski tersingkir

Skuad timnas Jepang meninggalkan Piala Dunia 2018 dengan hal yang sangat positif. Meskipun tersingkir secara tragis, tim berjulukan Samurai Biru tersebut tetap bersikap sportif dan simpatik.

Ini terlihat dari unggahan akun Twitter Futbol Curioso, yang memperlihatkan bagaimana kondisi ruang ganti yang ditinggalkan para pemain Jepang usai kekalahan dari Belgia. Bukan cuma membersihkan dan merapikan ruangan, mereka juga tak lupa meninggalkan pesan dalam bahasa Rusia yang berarti “Terima kasih”.

Jepang gagal melanjutkan kiprah mereka dalam Piala Dunia 2018 karena kalah 2-3 dari Belgia dalam pertandingan babak 16 besara di Rostov Arena, Senin (2/7/2018) atau Selasa dini hari WIB. Mereka tersingkir secara tragis oleh gol Nacer Chadli saat injury time.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

And in the middle, have left a message to Russia: “Spasibo” (Thank you) pic.twitter.com/lrwoIZt2pR

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 3, 2018