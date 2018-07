Resmi, Sarri menjadi manajer baru Chelsea

Berakhirlah spekulasi mengenai manajer baru Chelsea. Maurizio Sarri resmi menjadi nakhoda baru di Stamford Bridge setelah Chelsea memberikan konfirmasi pada Sabtu (17/7/2018).

Mantan pelatih Napoli tersebut menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Dia menggantikan peranan Antonio Conte yang dipecat pada Jumat (13/7) setelah gagal membawa tim meraih prestasi bagus pada musim 2017-2018.

“Saya akan mulai bekerja dan bertemu para pemain pada Senin untuk menyambut perjalanan (pra-musim) ke Australia, di mana saya akan lebih mengetahui tentang skuad dan memulai aksi kami dalam pertandingan,” ujar Sarri dikutip dari situs resmi Chelsea.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2018