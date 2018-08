Messi raih gelar juara terbanyak dalam sejarah Barcelona

Lionel Messi layak menjadi legenda Barcelona karena dia bergelimang gelar bersama klub berjulukan Azulgrana tersebut. Terbaru, pemain dengan julukan La Pulga merengkuh gelar Piala Super Spanyol 2018 yang membuat dia sebagai pemilik gelar juara terbanyak dalam sejarah Barcelona.

Messi, yang didaulat sebagai kapten utama setelah Andres Iniesta hengkang pada akhir musim lalu, mengantarkan Barca menjadi juara setelah menundukkan Sevilla 2-1 dalam pertandingan di Grand Stade de Tanger, Minggu (12/8/2018) atau Senin dini hari WIB.

🙌 Leo #Messi is crowned the player with the most titles in the history of Barça 👉3️⃣3️⃣🏆

🔵🔴#SupercopaBarça pic.twitter.com/O2f4Jtu3wd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2018