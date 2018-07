Atas permintaan sendiri, pelatih timnas Islandia mundur

Pelatih tim nasional Islandia, Heimir Hallgrimsson, mengundurkan diri. Asosiasi Sepak Bola Islandia, KSI, yang memberikan konfirmasi perihal tersebut pada Selasa (17/7/2018).

Dikatakan bahwa Hallgrimsson sendiri yang mengajukan diri untuk mundur setelah tujuh tahun mengabdi bagi negaranya. Padahal, pria yang juga berprofesi sebagai dokter gigi tersebut telah membuat sejarah dalam ajang Piala Eropa dan Piala Dunia.

“Asosiasi Sepak Bola Islandia mengonfirmasi bahwa Heimir Hallgrimsson tidak akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih kepala timnas Islandia. Hallgrimsson mundur dengan keputusannya sendiri setelah tujuh tahun menjabat sejak 2011,” demikian bunyi pernyataan KSI.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) July 17, 2018