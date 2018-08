Willian terkesan dengan gaya bermain yang diterapkan Sarri

Penyerang sayap Chelsea, Willian, terkesan dengan strategi yang diterapkan manajer Maurizio Sarri. Pemain internasional Brasil ini menilai, formula yang diterapkan Sarri sangat cocok dengan kualitas pemain yang dimiliki Chelsea.

Apa yang dilakukan mantan pelatih Napoli itu membuat Willian merasa seperti bermain bersama tim nasional Brasil. Menurut mantan pemain Shakhtar Donetsk ini, gaya bermain Chelsea mirip samba yang sangat identik dengan Selecao, julukan timnas Brasil.

“Apakah menyenangkan bermain seperti ini? Saya rasa iya. Kami mempunyai banyak pemain berkualitas di lini depan seperti Eden Hazard dan Pedro. Mereka merupakan pemain yang ingin bermain sepak bola,” ujar Willian dikutip dari ESPN.

“Itulah mengapa Sarri berbicara tentang sepak bola yang menyenangkan. Seperti gaya Samba yang kami lakukan di Brasil, kami pun akan melakukannya di sini.”

Sarri ditunjuk menggantikan Antonio Conte yang dipecat pada akhir musim lalu. Sejauh ini, Sarri sudah melakoni dua laga kompetitif di mana mereka kalah dari Manchester City dalam ajang Community Shield, sebelum menang 3-0 atas Huddersfield Town pada pekan perdana Premier League, Sabtu (11/8/2018).

Three goals and three points on the opening day! 🙌#HUDCHE pic.twitter.com/ud8nkkOfrr

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2018