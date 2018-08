Emery makin inferior saat bertemu Guardiola

Unai Emery meraih hasil negatif dalam debutnya bersama Arsenal di pentas Premier League. Mereka kalah ketika melakoni bigmatch melawan juara musim lalu, Manchester City.

Arsenal tak berdaya meskipun bermain di hadapan publiknya yang memadati Stadion Emirates, Minggu (12/8/2018). Raheem Sterling dan Bernardo Silva menjadi mimpi buruk The Gunners karena dua pemain tersebut yang mengoyak jala gawang Petr Cech pada menit ke-14 dan 64.

Unai Emery has never beaten Pep Guardiola in their 11 meetings as managers.

Different league, same result. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/gNphyxTRzl

