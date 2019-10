SimonOut trends as Indonesia fans want coach sacked after 3-1 loss to Vietnam

On Tuesday, Vietnam defeated Indonesia 3-1 in the 2022 World Cup Qualifiers, to remain unbeaten in their qualification campaign. Indonesia fans, meanwhile, have started rallying on Twitter, demanding their coach Simon Mcmenemy to be sacked immediately.

Check out some of the best reactions below:

Please go now !!! Taekkk #simonout — ridwan (@ridwansyf) October 15, 2019

Bukannya kami tidak ingin mendukung, kami hanya tidak rela melihat timnas kami di permalukan! #simonout pic.twitter.com/IDPnb17OA3 — Mujaddin Raynando (@MujaddinR) October 15, 2019

Parah juga yah Simon kalo megang timnas. Memang ada beberapa pelatih yg hanya bagus di klub saja, dan simon salahsatunya. #simonout #TimnasDay — Rara Ayunindya (@terkejod_) October 15, 2019

Minta dibakar kali ya pssi, udah gak jelas #timnasday #simonout — Marwan Yunus (@marwan_david) October 15, 2019

Tadi sore timnas u22 main, sekarang timnas seniornya. Ketara banget kualitas permainannya. Simon goblok #simonout — Panji (@panjihsakti) October 15, 2019

Baru kali ini liat timnas sebangsat ini#setofortimnas #simonout — Warga Setempat (@Yanuarinho06) October 15, 2019

#TimnasDay 20 tahun Vietnam tak pernah menang lawan Indonesia ketika bermain di Indonesia akan terputus. #simonout — Bocahe Tuhan #MiFan (@AnNaas37_) October 15, 2019

Having defeated Malaysia in their previous match, Vietnam were indeed the favourites to win against Indonesia, who, meanwhile had lost all three of their previous qualifier games.

In the 26th minute, the visitors gained the lead through Doan Van Hau, who scored off a corner kick from Nguyen Quang Hai.