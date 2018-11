AFF Suzuki Cup 2018: Fans go into meltdown as Edy Rahmayadi blames media for Indonesia National Team failure

PSSI Chairman Edy Rahmayadi, astonishingly, blamed the media for Indonesia national team’s failure in the ongoing AFF Suzuki Cup 2018. The team’s fans, who were calling for the ouster of the country’s football governing body chairman and head coach Bima Sakti have gone into a meltdown after they found out that Rahmayadi actually made these comments.

“If Indonesia media/press is good, their national team will be good as well”, Edy had said. And fans haven’t taken to his reaction kindly.

Malaysia or Indonesia dukung #EdyOut . Malaysia dan Indonesia disatukan dalam satu #EdyOut — .. -.. .- -. .-. .- — -.. .- -. (@astronmemories) November 23, 2018

Please @FAM_Malaysia claim this guy @RahmayadiEdy as your Chairman. We would be grateful if you could accept this offer. Thank you. — Gilang D. Ramone (@gilangdrama) November 23, 2018

“Bapak yang ngasih statement, Seluruh warga indonesia yang malu” – Duloh, dari cikutruk bogor. — irfan rahardian (@irvanrahardian) November 23, 2018

Lanjutkan pak bos lanjutkan bikin nama Indonesia terkenal dimata Asia dan Dunia @RahmayadiEdy Seharusnya next President Indonesia bapak nih kandidat yg paling cocok 👍👍👍 Iyaaa cocok bikin ancur 👌👌👌 — Cyntia F (@cyntiaasr) November 23, 2018

Itu bukan gubernur Sumatera Utara. Itu pembina PSMS 😂

CMIIW — Martina Purba (@tinavratilova) November 23, 2018

Itu bukan (saja) pembina PSMS, Dia pemilik saham PS. TIRA — Romi Masyuti (@ROMl_) November 24, 2018

Apa beliau sejenis amuba yg bisa membelah diri? — Panggil saja MAWAR (@cahyanti999) November 24, 2018

Papa edy go internasional 😊🥳 — I N D R A ⚡ (@kurniawant_) November 23, 2018

Lepas dari Nurdin

Masuk ke La Nyalla

Kemudian kepatil Edy Kelar idup lo pade! — Kids Jaman #Sontoloyo (@axismundi369) November 24, 2018

PSSI PERLU MENCARI PENGGANTI PK. Eddy Rahmayadi.. dari sikap dan cara beliau menjawab pertanyaan umum menjadi tanda tanya… Seperti tdk bertanggung jawab… dan jg prestasi PSSI semakin merudum… — Ahmadnasir (@Ahmadna66143945) November 24, 2018

Silahkan malaysia kalau mau ngeklaim . Saya segenap seluruh bangsa tanah air indonesia ikhlas lillahi ta’ala — Nyah Nyoh (@choirulazeri) November 23, 2018

Cie yg udah go internasional.. bikin malu level internasional — Squidward tentakel (@skuitwot) November 23, 2018

TOLOL SAMPE KE TULANG — Good people (@El_Vind20) November 23, 2018

what a shame — atiqa [عتيقة المولى] (@maula_a) November 23, 2018

Enough is enough… Being @PSSI Chairman required great responsibility, dedication and devotion… You can’t do it as part time job… — Romanticsrovers (@romanticsrovers) November 24, 2018

Sumatra utara gimana bs orang seperti ini bs terpilih sbg gubernur? Salah di pola pikir pemilih? @PSSI kalian cinta duit atau cinta prestasi? Ini pertanyaan mayoritas pemerhati sepakbola indonesia loh.. — gulakopi (@Hendra_Aqilazhu) November 24, 2018

So proud of our @PSSI Chairman. Never heard of such an excellent analysis 👏👏👏 — Abdul Hadi Efendi (@hadi_efendi) November 24, 2018

Malu gw punya ketua federasi begini rupane — Khalil T Fuad (@Tsam_Root) November 24, 2018

ya beginilah kalau rangkap jabatan tambah hancur sepakbola halo @PSSI — Mohammad Arifin (@M_Arifin19) November 24, 2018