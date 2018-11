AFF Suzuki Cup 2018: Indonesia fans livid after Philippines-Thailand draw knocks them out of the tournament

Philippines and Thailand played out a hard-fought 1-1 draw at the Panaad Stadium in Bacolod City and strengthened their claims for the two semifinal spots which the top two teams from the group will get. Though both these sides’ chances of qualifying for the semis didn’t get affected by the result, Indonesia were knocked out as a result of this.

The Indonesian fans, who weren’t particularly happy with how the sport is being run in the country and called out PSSI Chairman Edy Rahmayadi to step down from his position, have reacted in numbers to this result as well and have made their displeasure known!

Bye AFF Cup… Gimana mau juara, Indonesia nya juga ga serius. Timnas lagi tanding, eh liga juga tanding…lupa tempelin patch AFF pula.. Becanda mulu nih…#AFFSuzukiCup18 #EdyOut #PSSI — Firman Praseptiana (@praseptiana) November 21, 2018

Goodbye AFF, Indonesia gagal di piala Aff #AFFSuzukiCup18 #EdyOut — Harry Setiawan (@harrysetiawan90) November 21, 2018

Sekaligus mengubur mimpi Edy untuk masuk semifinal 😏 #AFFSuzukiCup18 — Ridho Dwianto (@ridho_gen) November 21, 2018

Susah banget jadi juara @affsuzukicup 😂😂 2 tahun lalu, kita gagal lagi di final dan tahun ini kita gagal lolos fase grup 😭 dan kita harus di buat nunggu 2 tahun lagi #TimeToShine #TimnasDay #TimnasIndonesia #AFFSuzukiCup18 #TimnasSenior #AFF2018 — Ig: @ExtraReds.id (@ExtraReds) November 21, 2018

Selamat malam ayah @RahmayadiEdy mau melaporkan tim Garuda gagal lolos #AFFSuzukiCup18 — #JAGAPERSEBAYA (@bonekcasuals) November 21, 2018

Besok di Web @PSSI bakal ada berita berjudul “Timnas Indonesia mendapat pelajaran berharga”, tapi @PSSI nya kaga belajar kek anak SD! TERKUTUK ENTE @RahmayadiEdy !!! #EdyOut #AFFSuzukiCup18 https://t.co/hrCu6gxwD2 — Neymar Junior (@agustiawan__vky) November 21, 2018

Apakah masyarakat yang sudah memiliki tiket pertandingan terakhir Timnas akan tetap datang ke GBK?? So, Come on Bro and sist ini pertandingan terakhir Timnas, berikan dukungan serta applause untuk mereka! #TimnasIndonesia #AFFSuzukiCup18 — KEVIN (@Kevin_Anggie) November 21, 2018

timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas negara dimana sepakbolanya aja tidak terlalu difavoritkan, namun sangat diperhatikan #AFFSuzukiCup18 — Lutfi Hakim (@cik_lutphie) November 21, 2018

Say goodbye #AFFSuzukiCup18 and we say : no Indonesia no party ! Thanks for P$$I and watching them goes to championship 😁 — EW (@wahyudieko26) November 21, 2018