Malaysia release final 23-man squad for 2018 AFF Suzuki Cup

After Malaysia’s last friendly match against the Maldives before the 2018 AFF Suzuki Cup 2018, head coach Tan Cheng Hoe finalised his 23-man squad for the biennial regional football competition.

From the updated list of players released by the Football Association of Malaysia (FAM), Tan Cheng Hoe has decided to drop three players Azrif Nasrulhaq Badrul Hisham (Defender, JDT), Nor Azam Abdul Azih (Midfielder, Pahang) and Azzizan Nordin (Midfielder, Sabah).

The 23 players who will make up the Harimau Malaya squad for the AFF Suzuki 2018 Cup are as follows:

Goalkeepers:

Hafizul Hakim Khairul Nizam Jothy (Perak)

Farizal Marlias (JDT)

Khairul Fahmi Che Mat (Melaka United)

Defenders:

Aidil Zafuan Abdul Razak (JDT)

Adam Nor Azlin (JDT)

Shahrul Saad (Perak)

Amirul Azhan Aznan (Perak)

Nazirul Naim Che Hashim (Perak)

Syazwan Andik Ishak (Kuala Lumpur)

Irfan Zakaria (Kuala Lumpur)

Syahmi Safari (Selangor)

Midfielders:

Syamer Kutty Abba (JDT)

Safawi Rasid (JDT)

Kenny Palraj (Perak)

Akram Mahinan (Kedah)

Syazwan Zainon (Kedah)

Akhyar Rashid (Kedah)

Mohamadou Sumareh (Pahang)

Forwards:

Ahmad Hazwan Bakri (JDT)

Syafiq Ahmad (JDT)

Zaquan Adha Abdul Razak (Kuala Lumpur)

Norshahrul Idlan Talaha (Pahang)

Shahrel Fikri Md Fauzi (Nakhon Ratchasima)