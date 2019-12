BREAKING: AFC Champions League 2020 groups revealed: JDT, Chiangrai United handed tough opponents

Here we go again! Al Hilal beat Urawa Red Diamonds in the two-legged final of the 2019 AFC Champions League to claim their third trophy. The champions will now be given the chance to defend their crown next season, with the group stage draw pitting them in group B. JDT and Chiangrai United, meanwhile, have been drawn opposite to difficult Chinese Super League opposition.

Here’s the 2020 AFC Champions League group stage draw in full:

WEST ZONE

Group A

Al Wahda FSCC (UAE)

Al Shorta (IRQ)

Play-off winner (QAT/IRN/JOR/KUW)

Play-off winner (KSA/UZB/TJK)

Group B

Al Hilal SFC (KSA)

Shabab Al Ahli Dubai (UAE)

Pakhtakor (UZB)

Play-off winner (QAT/IRN/IND/BHR)

Group C

Al Duhail SC (QAT)

Al Taawoun FC (KSA)

Sharjah FC (UAE)

Persepolis FC (IRN)

Group D

Sepahan FC (IRN)

Al Sadd SC (QAT)

Al Nassr (KSA)

Play-off 1 winner (UAE/UZB/IRQ)

EAST ZONE

Group E

Beijing FC (CHN)

Chiangrai United FC (THA)

Play-off winner (JPN/AUS/SIN/IDN)

Play-off winner (KOR/MAS/HKG)

Group F

Ulsan Hyundai FC (KOR)

Shanghai Shenhua FC (CHN)

Perth Glory (AUS)

Play-off winner (JPN/THA/PHI/MYA)

Group G

Japan 2nd Club (JPN)

Suwon Samsung Bluewings (KOR)

Guangzhou Evergrande FC (CHN)

Johor Darul Ta’zim (MAS)

Group H

Sydney FC (AUS)

Yokohama F. Marinos (JPN)

Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR)

Play-off winner (CHN/THA/VIE)