AFC Asian Cup |

AFC Asian Cup 2019: Oman head coach Pim Verbeek resigns from post; announces retirement from management

Pim Verbeek

Oman FA have announced that their national team’s head coach Pim Verbeek has stepped down from his post and subsequently retired from management.

Verbeek’s last assignment with the Oman team was the recently concluded AFC Asian Cup 2019 where he helped the side reach the knockouts. They eventually lost 2-0 to IR Iran in the round of 16.

The Oman FA has stated that assistant coach Muhanna Said will take up the space left by the Dutchman till they find a suitable candidate for the post.

 

Verbeek, in a 38-year long managerial career, managed 20 teams, both as an assistant and head coach. He had been with the Oman national team from 2016.

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