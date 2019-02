AFC Asian Cup 2019: Oman head coach Pim Verbeek resigns from post; announces retirement from management

Oman FA have announced that their national team’s head coach Pim Verbeek has stepped down from his post and subsequently retired from management.

Verbeek’s last assignment with the Oman team was the recently concluded AFC Asian Cup 2019 where he helped the side reach the knockouts. They eventually lost 2-0 to IR Iran in the round of 16.

The Oman FA has stated that assistant coach Muhanna Said will take up the space left by the Dutchman till they find a suitable candidate for the post.

عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير الجاري، اجتماعا طارئا برئاسة الفاضل/ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. (١/٤) — OFA – Official Page (@OmanFA) February 6, 2019

وناقش المجلس الطلب الذي تقدم به مدرب المنتخب الوطني الأول الهولندي بيم فيربيك والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له (٢/٤) — OFA – Official Page (@OmanFA) February 6, 2019

مقدما شكره وتقديره للاتحاد العماني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب ووسائل الإعلام والجماهير العمانية. (٣/٤) — OFA – Official Page (@OmanFA) February 6, 2019

وبعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته، على أن يكلف مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بتولي مهامه خلال المرحلة القادمة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول. (٤/٤) — OFA – Official Page (@OmanFA) February 6, 2019

Verbeek, in a 38-year long managerial career, managed 20 teams, both as an assistant and head coach. He had been with the Oman national team from 2016.