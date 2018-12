AFC Asian Cup 2019: Saudi Arabia announce 23-man squad for the tournament

Saudi Arabia have announced their squad for the upcoming AFC Asian Cup 2019. Mohamed Kanno and Haroune Camara are the two notable exclusions from the squad.

Saudi, coached by Juan Antonio Pizzi, will open their AFC Asian Cup campaign in Group E against Korea DRP on January 8 at the Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Stadium in Dubai before facing Lebanon on January 12 and Qatar on January 17.

تم التأكيد! هنا تجدون قائمة أسماء 23 لاعبًا تم اختيارهم للمشاركة في نهائيات #كأس_آسيا2019!

وكلنا بصوت واحد #معاك_يالأخضر 🇸🇦💚 pic.twitter.com/IJBWWnpF9z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 20, 2018

Saudi Arabia’s 23-man final squad for AFC Asian Cup 2019

Goalkeepers: Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Waleed Abdullah (Al-Nassr), Mohammed Al Yami (Al-Batin)

Defenders: Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Yasir Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al Hilal), Mohammed Al-Fatil (Al-Ahli), Hamdan Al Shamrani (Al-Faisaly), Abdulelah Al-Amri (Al-Wahda), Omar Hawsawi (Al-Nassr)

Midfielders: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hussain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Ayman Al Khulaif (Al-Ahli), Abdulrahman Ghareeb (Al-Ahli), Ibrahim Ghaleb (Al-Nassr), Yahya Al-Shehri (Al-Nassr), Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Abdulaziz Al-Bishi (Al-Faisaly)

Forwards: Fahad Al Muwallad (Al-Ittihad), Mohammed Al-Saiari (Al-Hazem)