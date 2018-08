Usain Bolt resmi bergabung bersama klub A-League

Usain Bolt belum berhenti mengejar impiannya menjadi pesepak bola profesional. Mantan sprinter asal Jamaika tersebut saat ini resmi bergabung bersama klub Liga Australia (A-League), Central Coast Mariners, Selasa (7/8/2018).

Meskipun demikian, Bolt belum mendapat kontrak resmi. Peraih delapan medali emas Olimpiade tersebut hanya akan menjalani latihan di klub tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Saya sangat senang datang ke Australia dan ingin berterima kasih kepada pemilik dan manajemen klub yang memberi saya kesempatan. Selalu menjadi impian saya untuk bermain sepak bola secara profesional,” ujar Bolt.

“Ketika saya berbicara dengan pelatih kepala, Mike Muley, melalui telepon, dia menyatakan ambisi dan rencana besar klub ini. Saya harap saya bisa memberi kontribusi untuk klub dan menunggu saat bertemu pemain, staf, fans pada minggu-minggu yang akan datang.”

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.

Read more ⚡ https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl

— Central Coast Mariners (@CCMariners) August 7, 2018