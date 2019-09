Who ASEAN nations voted for in The Best FIFA Men’s Player of the Year award

Barcelona talisman Lionel Messi added another individual accolade to his bag as he was named The Best FIFA Men’s Player of the Year in a grand ceremony in Milan, Italy.

The captain and coach from every FIFA member and selected media personnel from some of the nations vote for the men’s player of the year award. They name three players and while the first choice carries five points, the second choice carries three and the third choice only one point.

After the accumulation of votes from all the member nations, Messi came out on top and was thus named the best men’s player of the year. Here’s who the ASEAN nations voted for in The Best FIFA Men’s Player of the Year award.

Malaysia

Captain (Mohd Farizal Marlias): Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah

Coach (Tan Cheng Hoe): Virgil van Dijk, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Vietnam

Captain (Que Ngoc Hai): Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Lionel Messi

Coach (Park Hang-seo): Mohamed Salah, Lionel Messi, Eden Hazard

Media (Nguyen Minh Viet): Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

Thailand

Captain (Teerasil Dangda): Virgil van Dijk, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Coach (Akira Nishino): Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe

Media (Tor Chittinand): Virgil van Dijk, Eden Hazard, Mohamed Salah

Indonesia

Captain (Andritany Ardhiyasa): Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk

Coach (Simon McMenemy): Virgil van Dijk, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Media (Triono Subagyo): Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah

Cambodia

Captain (Visal Soeuy): Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk

Coach (Felix Augustin Dalmas): Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk

Media (Ung Chamroeun): Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt

Singapore

Captain (Hariss Harun): Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane

Coach (Tatsuma Yoshida): Harry Kane, Kylian Mbappe, Sadio Mane

Media (David Lee): Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah

Myanmar

Captain (Kyaw Zin Htet): Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Lionel Messi

Coach (Miodrag Radulovic): Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi

Philippines

Captain (Stephan Schrock): Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Eden Hazard

Coach (Goran Milojevic): Mohamed Salah, Eden Hazard, Lionel Messi

Media (Ryan Fenix): Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Lionel Messi

Laos

Captain (Soukaphone Vongchiengkham): Virgil van Dijk, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo

Caoch (V. Sundramoorthy): Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Cristiano Ronaldo

Brunei

Captain (Sairol Sahari): Sadio Mane, Lionel Messi, Kylian Mbappe

Coach (Robbie Servais): Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt