Malaysia announce 32-member preliminary squad for August’s 2019 AFF U-18 Championship in Vietnam

Malaysia have announced a list of 32 players who will take part in a centralised training camp to be held at the Sime Darby Training Group in Bukit Jelutong from May 11 under U-18 national team coach Bojan Hodak.

The training camp which will last till May 24 will act as a part of Malaysia’s preparations for the 2019 AFF U-18 Championship to be held in Vietnam from August 5 to 18.

Malaysia, Thailand, hosts Vietnam, Cambodia, Singapore and Australia are pooled in Group B of the competition while Myanmar, Indonesia, Laos, Timor-Leste, Philippines and Brunei constitute Group A.

32 players called up by Malaysia for 2019 AFF U-18 Championship training camp

Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman, Ali Amran Sukari, Luqman Hakim Shamsudin, Muhammad Raimi Shamsul, Harith Haiqal Adam Afkar, Muhammad Firdaus Ramli, Muhammad Firdaus Ramli, Muhamad Umar Hakeem Suhar Redzuan (AMD); T. Saravanan, Muhammad Firdaus Abdul Razak, Muhammad Iqmal Ramlan (Selangor), Muhammad Wazif Nazarail, Muhammad Yazid Nor Azmi, Muhammad Adam Malique Daniel Ady (Felda United); Firdaus Irman Mohd Fadhil, Muhd Mukhairi Ajmal Mahadi, Muhammad Hakimi Mat Isa (PKNP); Muhammad Ilham Syukri Jamaluddin, Chia Ruo Han (Johor Darul Ta’zim); Muhammad Azim Al-Amin Kamaruddin, Muhammad Irfan Faiz Mohd Saharudin (Kuala Lumpur), Akmal Hazim Ismail, Sairul Ikram Shafri (Perak); Muhammad Azam Azmi Murad, Muhd Muslihuddin Atiq Mat Zahid (Terengganu); Muhammad Shafi Azswad Sapari (Melaka); Muhammad Aikmal Roslan (Negeri Sembilan), Mohd Aiman Afif Md Afizul (Kedah), Muhammad Riezman Irfan Mohd Nadzri (Penang), Nik Umar Nik Aziz (PKNS) dan Gideon Apoi Ganang (Sarawak)

Reserve players:

Ahmad Zikri Mohd Khalili, Muhammad Firdaus Khaironnisam (AMD); Muhammad Aidil Azuan (PKNP); Muhammad Faris Kamardin (Selangor); Alan Lagang Keryer (Sarawak); Ahmad Azraf Ahmad Azam, Muhammad Syafiq Sabaruddin (PKNS); Amirul Naim Shahruddin (SSBJ)