AFF Suzuki Cup 2018 Predicted XI: Singapore vs Indonesia

Singapore open up their AFF Suzuki Cup campaign in a Group B battle against Indonesia at National Stadium.
FOX Sports Asia predicts the teams’ starting XI.
SINGAPORE (4-4-2)
Goalkeeper: Izwan Mahbud
Defenders: Shakir Hamzah, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Zulqarnaen Suzliman
Midfielders: Hariss Harun, Izzdin Shafiq, Gabriel Quak, Yasir Hanapi
Forwards: Faris Ramli, Ikhsan Fandi
INDONESIA (4-3-3)
Goalkeeper: Andritany Ardhiyasa
Defenders: Putu Gede, Rizky Pora, Hansamu Yama, Fachrudin Aryanto
Midfielders: Evan Dimas, Muhammad Hargianto, Stefano Lilipaly
Forwards: Riko Simanjuntak, Beto, Febri Hariyadi