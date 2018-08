Cheng Hoe kekalkan 18 pemain untuk aksi berdepan Chinese Taipei dan Kemboja

Pengendali negara, Tan Cheng Hoe hanya melakukan lapan pertukaran pemain apabila menamakan skuad seramai 24 pemain untuk aksi persahabatan antarabangsa berdepan Chinese Taipei dan Kemboja pada 7 serta 10 September ini.

Lapan muka baru yang dipanggil ialah penyerang kelab Liga Satu Thai, Nakhon Ratchasima, Shahrel Fikri Md Fauzi, penjaga gol Farizal Marlias (JDT), Fazley Mazlan (JDTII), Akhya Rashid (Kedah), Nik Akif Syahiran Nik Mat (Kelantan), Norshahrul Idlan Talaha (Pahang), Mahali Jasuli (PKNS FC) dan Syahmi Safari (Selangor).

Ini adalah kali pertama Shahrel dipanggil Cheng Hoe sejak berhijrah ke Thailand Julai lalu manakala, ini adalah kali pertama Norshahrul dipanggil sejak beliau mengendalikan skuad senior kebangsaan.

List of 24 Players Called-Up for Harimau Malaya Squad's Centralised Training Camp Starting 3rd September 2018

