Manchester United kalahkan Real Madrid 2-1

Manchester United mengalahkan Real Madrid 2-1 dalam laga pramusim bertajuk International Champions Cup (ICC) 2018 di Hard Rock Stadium, Miami, Amerika Serikat, Selasa (31/7/2018) atau Rabu pagi WIB. Dua gol Man United dihasilkan Alexis Sanchez pada menit ke-18 dan Ander Herrera (27′), sedangkan gol balasan Madrid dicetak Karim Benzema (45+3′).

Ini menjadi laga pamungkas Man United dalam tur pramusim di Amerika Serikat, karena mereka akan kembali ke Eropa. Sebelumnya, Man United meraih hasil imbang 1-1 kontra Club America dan 0-0 melawan San Jose Earthquakes, menang adu penalti atas AC Milan (1-1; 9-8) dan kalah 1-4 dari Liverpool.

Manajer Man United, Jose Mourinho, menggunakan formasi awal 3-5-2. Juan Mata dipasang menemani Alexis untuk menggedor pertahanan lawan. Sementara itu pelatih anyar Madrid, Julen Lopetegui, memberikan kesempatan kepada wonderkid anyar asal Brasil, Vinicius Junior, beroperasi di sisi kiri penyerangan.

Alexis Sanchez gets the opener #ICC2018 #MUFC pic.twitter.com/HXnf2WzxZg

Man United membuka skor lewat tembakan mendatar Alexis. Dia memanfaatkan umpan terukur Matteo Darmian. Setan Merah menambah gol lewat sambaran kaki kiri Ander Herrera yang menuntaskan kerja sama apik Juan Mata dan Alexis Sanchez.

Menjelang turun minum, Madrid mencetak gol balasan. Benzema mencocor bola masuk ke gawang lawan setelah menyambut umpan silang Theo Hernandez dari sisi kiri.

Pada paruh kedua, Madrid bermain lebih agresif setelah Lopetegui memasukkan pemain kreatif seperti Marco Asensio, Isco, serta Toni Kroos. Sayang, tak ada gol yang tercipta sehingga Los Blancos kalah 1-2. Ini merupakan laga perdana Madrid tanpa Cristiano Ronaldo yang pindah ke Juventus.

Benzema gets #RMFC back a goal just before halftime #ICC2018 pic.twitter.com/BI1Gvoui80

— Jonah Takalua (@Destaquito2) August 1, 2018