Resmi, Liverpool gaet Alisson yang pecahkan rekor transfer kiper

Liverpool resmi menggaet penjaga gawang AS Roma, Alisson Becker, Kamis (19/7/2018) atau Jumat dini hari WIB. Pemain internasional Brasil tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang setelah dibeli dengan harga 67 juta poundsterling (sekitar Rp 1,25 triliun).

Nominal tersebut membuat pemain berusia 25 tahun ini memecahkan rekor transfer kiper di Premier League, kasta teratas Liga Inggris, yang tahun lalu dipegang Ederson Moraes. Ederson dibeli Manchester City dari Benfica seharga 35 juta poundsterling.

Tak cuma itu. Alisson juga menjadi kiper termahal di dunia karena nilai transfer pemain kelahiran 2 Oktober 1992 itu mengalahkan rekor pembelian Gianluigi Buffon ketika Juventus memboyongnya dari Parma pada 2001 seharga 53 juta euro.

Alisson mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan Liverpool. Dia menyebut transfer tersebut sebagai mimpi yang menjadi kenyataan.

“Saya sangat bahagia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk bisa mengenakan seragam klub bergengsi sebesar Liverpool yang selalu digunakan dengan tujuan untuk meraih kemenangan,” ucap Alisson dikutip dari Liverpoolfc.com.

“Dalam kehidupan dan karier saya, ini adalah langkah terbesar untuk bisa menjadi bagian dari klub dan keluarga ini. Anda hanya perlu percaya bahwa saya akan memberikan segala kemampuan,” tuturnya.

Roma pun mengucapkan terima kasih kepada Alisson, yang diboyong dari klub Brasil, Internacional, pada Juli 2016.

“Terima kasih Alisson Becker. Semoga sukses dalam petualangan barumu,” demikian bunyi kicauan di akun Twitter resmi AS Roma.

Thank you @Alissonbecker and good luck with your new adventure 🧤 pic.twitter.com/i1ic1tLPyQ

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 19, 2018