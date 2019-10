ชนะรวด 8 นัด! อิตาลีบุกถล่มลิกเตนสไตน์ 5-0

ทีมชาติอิตาลี โชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่ง หลังบุกไปถล่ม ทีมชาติลิกเตนสไตน์ ถึงถิ่น 5-0 ในเกม ยูฟ่า ยูโร 2020 รอบคัดเลือก

ฟุตบอลยูฟ่า ยูโร 2020 รอบคัดเลือก ลิกเตนสไตน์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ อิตาลี

นาทีที่ 2 อิตาลี ออกนำไปก่อน จากจังหวะที่ คริสเตียโน บิรากี เปิดบอลให้ เฟเดริโก แบร์นาร์เดสชี ยิงเข้าประตูไป

ทั้งสองทีมต่างมีโอกาสหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ จบครึ่งแรก อิตาลี นำ ลิกเตนสไตน์ 1-0

ครึ่งหลัง อิตาลีมาได้ประตูที่สองในนาทีที่ 70 จากจังหวะที่ วินเซนโซ กรีโฟ เปิดฟรีคิกให้ อันเดรีย เบล็อตติ โหม่งจากกลางกรอบเขตโทษเข้าประตูไป

นาทีที่ 77 อิตาลี ได้ประตูที่สาม จากจังหวะที่ สเตฟาน เอล ชาราวี เปิดบอลให้ อเลสซิโอ โรมันญอลี โฟม่งติดเซฟของ เบนจามิน บูเคิล แต่บอลยังแรงพอ ทะลักเข้าประตูไป อิตาลี นำ ลิกเตนสไตน์ 3-0

อิตาลีเล่นได้เด็ดขาดในครึ่งหลัง และทำประตูเพิ่มได้ในนาทีที่ 82 จากจังหวะที่ ไบรอัน คริสตันเต แทงบอลทะลุให้ เอล ชาราวี หลุดไปแปสวนตัว บูเคิล เข้าประตูไป

