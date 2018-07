Jadwal laga 8 wakil Indonesia pada perempat final

Sebanyak delapan wakil Indonesia melaju ke babak delapan besar Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta. Sektor ganda putra dan ganda campuran mengirim wakil terbanyak dengan masing-masing tiga wakil, disusul satu wakil di ganda putri, serta tunggal putra.

Hari ini, mereka akan berjuang pada babak perempat final. Bahkan, satu tiket semifinal sudah pasti diraih pada sektor ganda campuran karena terjadi perang sesama wakil Tanah Air ketika Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto melawan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Ganda putra terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang menang dua gim langsung 21-18, 21-12 atas Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), akan ditantang duo Mads dari Denmark yang merupakan unggulan kelima, Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang bermain tiga gim saat melawan pasangan Belanda, Jelle Maas/Robin Tabeling, bertemu lawan berat. Mereka akan menantang unggulan ketiga dari China, Liu Cheng/Zhang Nan. Fajar/Rian unggul 1-0 dalam rekor pertemuan dengan paasangan Juara Dunia 2017 itu.

“Lawan Zhang/Liu, mereka kan juara dunia tahun lalu, jadi mereka lebih banyak pengalaman. Kami akan berusaha untuk menikmati permainan, yakin dan lebih fokus,” kata Fajar, seperti dikutip dari Badmintonindonesia.org.

“Soal stamina, kami harus menjaganya setelah terkuras saat melawan Jepang (pada babak pertama). Jadi harus fokus, mesti dipaksa supaya pikiran tetap di dalam lapangan,” tambahnya.

Menurut jadwal yang dikutip dari Tournamentsoftware, laga akan berlangsung di dua lapangan. Di lapangan 1 yang dimulai pukul 12.00 WIB, ada lima wakil Indonesia yang tampil, sedangkan di lapangan 2 yang dimulai pukul 13.00 WIB, ada 3 wakil yang bermain.

Daftar pemain Indonesia yang tampil pada perempat final Indonesia Open:

Tunggal Putra

Tommy Sugiarto (INA) vs Kento Momota (JPN) – partai keempat di lapangan 1

Ganda Putra

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1/INA) vs Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding (5/DEN) – partai kelima di lapangan 1

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs Liu Cheng/Zhang Nan (3/CHN) – partai kesembilan di lapangan 2

Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs Liao Min Chun/Su Ching Heng (TPE) – partai kedua di lapangan 1

Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (7/INA) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (2/JPN) – partai ketiga di lapangan 1

Ganda Campuran

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (1/INA) vs Zhang Nan/Li Yinhui (5/CHN) partai pertama di lapangan 1

Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto (INA) vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) – partai ketujuh di lapangan 2