籃球》無心插柳 前NBA教頭萊里靠Three peat大賺

（中央社台北18日電）Lamigo桃猿3連霸商品使用3peat字樣，引發侵權疑慮，握有此字樣專利權的人不是別人，是鼎鼎有名的前NBA洛杉磯湖人、邁阿密熱火教頭萊里，背後更有饒富趣味的故事。

Three-peat商標專利權的故事，開始於1988年11月，時任NBA洛杉磯湖人總教練的萊里（Pat Riley）在前兩年率湖人奪得連霸，正準備挑戰三連霸。萊里表示，隊上的得分後衛史考特（Byron Scott）是說出Three-peat這個名詞的第一人。也有另外一說，是另一名後衛馬休斯（Wes Matthews）發明這個詞彙。

萊里認為這個詞頗富商機，名下公司Riles & Co.隨即向美國政府註冊Three-peat使用在T恤、外套和帽子上的專利權。隔年湖人挑戰三連霸功敗垂成，但是後來不少職業球隊寫下三連霸，週邊商品都使用Three-peat字樣，也都付給萊里為數可觀的使用權利金，包括1991-93與1996-98的芝加哥公牛，2000-2002年的湖人，以及1998-2000年的大聯盟MLB紐約洋基。

萊里在隨後數年，逐漸將專利權延伸至馬克杯、盤子、所有服飾、海報與貼紙等各式商品，同時註冊更多專利，至今Three peat、Three-peat、3-peat和3peat這四組字，專利都在萊里手中。

根據福斯新聞網2013年6月的一篇報導指出，一般授權費的行情為銷售金額的7%，實際上則是從5%至10%都有可能。沒有人得知萊里多年下來究竟賺了多少權利金，但他自己曾說大部份權利金都捐給慈善單位作為公益用途。

許多年來，美國也曾出現不少團隊與個人挑戰這項專利，2005年一群人以南加大美式足球隊教頭PeteCarroll之名想註冊Three-Pete，準備慶祝球隊寫下全美三連霸，結果遭法院駁回。還有其他人聲稱three-peat是一個很普遍的字，不該註冊為專利，但不為法院接受。（編輯：吳協昌）1081018