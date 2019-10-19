籃球》曾文鼎加盟富邦勇士 與林志傑組黃金世代連線

圖片來源：Fubon Braves 富邦勇士籃球隊

（中央社記者黃巧雯台北19日電）繼網羅「野獸」林志傑後，台北富邦勇士隊今天宣布，另名黃金世代成員「大房東」曾文鼎正式加盟，總教練許晉哲表示，曾文鼎將為禁區挹注強大火力，球隊整體戰力將再提升。

台北富邦勇士隊轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），備戰動作頻頻，今年8月才剛延攬林志傑入隊，昨天公布NBA選秀探花的洋將梅奧（O.J. Mayo）將披勇士戰袍，今天更在臉書上宣布，近日隨隊練球的曾文鼎正式加盟。

綽號「大房東」的曾文鼎，是前中華隊著名的禁區門神，效力超級籃球聯賽（SBL）的8個球季，曾連續兩年獲選總冠軍賽MVP，不僅6度拿下聯盟阻攻王、更4度獲頒年度最佳五人、4度獲得年度最佳防守球員。

曾文鼎自2011年起展開旅外生涯，歷經日本職籃、中國男子籃球職業聯賽（CBA）聯賽，多年旅外歷練，球技也更為純熟精煉。

值得注意的是，曾文鼎還是中華隊常客，曾在瓊斯盃獲頒最佳5人，在對戰亞洲其他中鋒時，展現過人的拚勁，毫不退縮，被外界喻為台灣籃壇第一中鋒。

對於曾文鼎的加盟，總教練許晉哲稱讚，曾文鼎是名冷靜、球商高的球員，對戰術的理解力極佳，加入後將為勇士隊禁區挹注強大火力。

許晉哲除了樂觀看待，曾文鼎有助球隊的整體戰力提升外，也希望曾文鼎能將自身豐富的經驗傳承給隊中的年輕世代。

曾為中華隊好戰友的林志傑指出，與曾文鼎上一次合作是在中華隊時期，對於能有機會效力同一支球隊，林志傑也相當開心，而他與曾文鼎的共同目標都是幫助台灣籃壇進步，並引領年輕球員成長。（編輯：屈享平）1081019