MLB》洋基首局雙響4分奠勝基 美聯冠軍賽保一線生機

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基背水一戰，今天靠勒梅休、希克斯首局接力開轟，從休士頓太空人強投魏蘭德手中灌進4分，終場以4比1獲勝，美聯冠軍系列賽保住一線生機。

太空人1局上先聲奪人，開路先鋒斯普林格（George Springer）內野安打上壘後，趁洋基捕逸跑上二壘，藉隊友擊出內野滾地球進占三壘，再靠洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）暴投跑回本壘，太空人先馳得點。

洋基不甘示弱，1局下，首棒打者勒梅休（DJLeMahieu）咬中魏蘭德（Justin Verlander）時速94.4英哩（約151.9公里）的正中直球，揮出右外野方向全壘打，一棒扳平比數。

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洋基追平後打出氣勢，賈吉（Aaron Judge）與托瑞斯（Gleyber Torres）接連敲出安打，進占二、三壘。傷癒復出的史丹頓（Giancarlo Stanton）遭三振後，希克斯（Aaron Hicks）與魏蘭德纏鬥到滿球數，相中一記正中偏高滑球，揮出直擊右外野標竿的全壘打，洋基滿場球迷欣喜若狂。

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這發3分砲終結洋基得點圈有人時連15打數未敲安打的低潮，洋基隊史首次在季後賽首局出現雙響砲。魏蘭德用29球才投完首局，生涯頭一次在季後賽首局挨兩轟，也創個人加盟太空人後首局失分最多紀錄。

派克斯頓度過首局亂流後，2至6局都有讓太空人打者上壘，但局局都有三振，未再讓太空人越雷池一步。他主投6局送出9次三振，被敲4支安打，使用112球創本季新高，艱辛拿下勝投，為絕處逢生的洋基立下汗馬功勞。

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魏蘭德表現也不俗，首局被希克斯轟全壘打後，他連續解決10名洋基打者。洋基游擊手葛雷戈里斯（DidiGregorius）4局下從他手中敲安打後，魏蘭德未再讓洋基打者上壘。

魏蘭德主投7局送出9次三振，被敲5支安打，首局挨兩轟掉4分成為致命傷，使他吞下今年季後賽第2敗。

派克斯頓退場後，洋基7至9局推出勝利方程式，康利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zack Britton）與柴普曼（Aroldis Chapman）接力登場，以無失分表現保住戰果。

洋基雖拿下關鍵一勝，美國聯盟冠軍系列賽仍以2比3落後，無路可退的壓力持續存在。兩隊明天將在休士頓打第6戰，預計都將派出牛棚投手先發，上演投手車輪戰。（編輯：王永志）1081019