CPBL》萊福力季後賽經驗多 兄弟秋訓就備戰總冠軍賽

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職總冠軍賽開打，明天第2戰先發投手還沒公布，兄弟洋投萊福力扛先發機會大，萊福力季後賽經驗豐富，他說大家從去年秋訓開始努力，「不是為了例行賽，就是為了總冠軍賽」。

中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，Lamigo桃猿隊和中信兄弟隊都派出洋投先發，明天第2戰先發投手預定今天賽後才會公布，外界預測，兄弟隊由萊福力扛先發機會大。

萊福力本季一軍出賽31場（27場先發），戰績10勝11敗，出賽防禦率3.23，但與桃猿隊本季對戰數據並沒有特別突出，本季交手戰績1勝5敗，對戰防禦率偏高4.79。

萊福力表示，已經約2週沒有出賽，備戰總冠軍賽期間，有在隊內練習賽投球，想辦法維持好的比賽感覺，並說例行賽和總冠軍賽感覺不一樣，但其實例行賽後面幾場與富邦悍將隊的比賽，休息區中就已開始瀰漫季後賽的氛圍。

萊福力季後賽經驗豐富，在委內瑞拉打過4次、日本職棒1次、在墨西哥打過2次，「高張力季後賽讓人興奮」；萊福力也特別提到，從去年季後秋訓開始，大家就很努力的準備，自主特打、特守，主要不是為了例行賽，「我們就是為了總冠軍賽這一刻，我也相信我們都準備好了」。（編輯：張芷瑄）1081012