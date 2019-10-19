棒球》吳昇峰暫定亞錦複賽先發投中國 不畏左打有一套

（中央社記者謝靜雯台中18日電）2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊複賽第2戰將與中國隊交手，中華隊預計派出吳昇峰先發；吳昇峰預賽首戰與日本隊比賽有登板中繼，他自評狀況不錯，不畏左打有一套。

亞洲棒球錦標賽複賽（超級循環賽）開打，中華隊首戰與韓國隊交手，19日將與中國隊碰頭，中華隊總教練李盈南表示，先發投手暫定由去年雅加達亞運棒球賽「抗韓英雄」吳昇峰先發。

吳昇峰在預賽與日本隊比賽，曾中繼登板投1.1局，被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分；中華隊投手教練黃欽智表示，吳昇峰與日本比賽投球內容其實不錯，「控球是他的優勢，他不是三振型的投手，但是場上掌控、一壘的牽制能力都很突出」。

黃欽智也提到，中國隊陣中雖然有不少左打，對於吳昇峰這類側投型投手，外界會覺得左打占上風，「左打是國際棒球的一個趨勢，但相信吳昇峰有自己的一套，可以對付左打」。

吳昇峰表示，這陣子雖然比賽不少，但是比賽都是在排定的行程中，對於調整不會有太大的影響，與日本隊交手，帳面上成績雖然不是特別出色，但是狀況沒有不好，面對中國左打者有球種以及應對的策略，「我對左打的對戰其實沒有太大的落差，不會特別擔心」。

吳昇峰結束亞洲棒球錦標賽後，也將向世界12強棒球賽中華隊報到，他表示，很開心有機會可以獲得12強教練團青睞，但也明顯感受到隨之而來的關注和壓力，期待亞錦賽可以發揮水準、投出好表現。（編輯：張芷瑄）1081018