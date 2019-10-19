棒球》林鋅杰好投完成亞錦任務 林子偉張育成放開打

圖片來源：中華民國棒球協會粉絲團

（中央社記者謝靜雯台中18日電）亞洲棒球錦標賽中華隊複賽與韓國隊交手，旅外投手林鋅杰中繼3局失1分、拿下勝投，張育成、林子偉攻守有表現，終場以7比1奪勝。林子偉說，與日本交手太心急，這場比賽放開打。

2019年亞洲棒球錦標賽複賽18日在洲際棒球場開打，中華隊首戰與韓國隊交手，中華隊微調打序收到好成果，陣中旅美球員張育成、林子偉，預賽與日本隊交手時，打擊沒有好的發揮，兩人特打調整狀況，找回好手感。

中華隊3局靠著陳偉志適時安打、先馳得點，4局張育成敲出個人此次亞錦賽首安，張進德補上安打，再靠著短打推進、高飛犧牲打、戴如量三壘打、楊振裕安打，單局再添3分、拉開領先差距。

林子偉5局敲出二壘打，個人此次亞錦賽長打出爐，張育成也補上二壘打，姜建銘再敲出安打添分，順利拿下比賽勝利。

中華隊總教練李盈南表示，預賽首戰大家感覺稍微放不開，「但我對他們很有信心，好的氛圍也延續到複賽，今天改變棒次，打線連貫搶分做得很好。」

旅美費城人隊投手林鋅杰4局2人出局、壘上有人時登板中繼，三振化解失分危機，總計用55球投3局，失掉1分責失分、表現不錯，因為投球數限制，林鋅杰本屆亞錦賽任務結束。

林鋅杰表示，4局登板時狀況不錯，投到7局有點心急，反而亂了節奏，接連投出保送。李盈南表示，考量連續出賽對林鋅杰的體力負擔，所以選擇讓林鋅杰投完用球數、完成任務。

林子偉單場4打席，上壘率百分百，選到1次保送敲出3支安打，他表示，預賽對日本比賽大家都有點心急，經過調整找回好的打擊節奏，「今天大家都放得很開，我的長打也出爐了。」

張育成首安出爐，長打也跟著來，他表示，心情比較輕鬆一點，希望接下來的比賽可以越打越順。（編輯：管中維）1081018