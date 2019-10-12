射箭》克服低潮期再出發　蘇于洋感謝教練沒放棄他

本屆射箭亞錦賽國手名單中唯二的高中生戴宇軒和蘇于洋，八月剛聯手拿下世青射箭錦標賽青少年男子反曲弓團體賽銀牌，其中蘇于洋國二時一度陷入低潮，連10公尺都不敢射。「感謝教練吳英男沒放棄我，陪著我打掉重練才讓我找回愛射箭的初心。」他說。

新北市明德高中二年級的戴宇軒和新北市三民高中二年級的蘇于洋，日前在亞錦賽國手選拔賽中雙雙脫穎而出，打敗亞運金牌魏均珩、鄧宇成等名將，其中蘇于洋排第二，世青少男子反曲弓個人賽金牌戴宇軒排第四，兩人都是第一次入選亞錦賽國手。

下個月滿17歲的蘇于洋從小愛運動，學過溜冰也練過田徑，重陽國小四年級時，在鄰居哥哥李諺宥帶領下接觸射箭。「雖然練習很辛苦，但教練沈佩穎很有耐心地教導我們，讓我覺得射箭除了很帥氣以外，也愈練愈有成就感，爸媽也都非常支持我練射箭。」

但國二那年，蘇于洋陷入空前低潮。「成績不如預期，自信心全沒了，每次射箭都非常害怕，很擔心射出去的箭不能落在自己期待的分數靶上，愈射愈焦慮愈緊張，最後連10公尺都不敢射，就這樣過了三個多月，我想這條路可能不適合我，決定退隊。」

教練吳英男得知他的決定後並沒有責備他。「教練只說要重新教我射箭，並告訴我：『要做，就要做到最好！』我就這樣打掉重練，改掉一些不好的動作，在教練指導下慢慢找回信心，真的很感謝教練沒有放棄我，陪我走過低潮並突破自己的心態，成功跨過心裡那道崁。」

能夠繼續圓射箭夢，蘇于洋也要特別謝謝陽信銀行董事長陳勝宏大力贊助與支持。「我就讀的三和國中、三民高中射箭隊設備、器材並不是很充足，陳董的贊助讓射箭隊戰力大大升級，讓我們可以無後顧之憂地專心練習，勇氣十足地上戰場和前輩們一較高下。

這次選拔賽能險勝多位名將，蘇于洋說：「賽前吳英男教練耳提面命，一直告訴我：『于洋，你要相信自己，沒有什麼你做不到的！』給了我很大的信心。」

對蘇于洋來說，最開心的，莫過於戰勝自己的偶像魏均珩。「臺灣射箭一哥魏均珩學長每次射箭時都非常有自信，我很欣賞和佩服他那份自信，這次亞錦賽選拔賽是不分年齡一起比，能夠幸運地獲選，讓我自信心大增。」

在企業射箭聯賽下半季加入協會青年隊也讓他快速成長。「企業聯賽場場都是對抗賽，讓我有機會熟悉決賽場氛圍，真正上決賽場時比較不容易緊張，可以更有自信地發揮。夢想和現實的距離，就是努力再努力，我希望亞錦賽個人和團體都能打入決賽，把獎牌拿回來。」