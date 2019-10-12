射箭》協會青年隊2高中生　射進亞錦賽國手名單

照片來源：企業射箭聯盟

亞洲射箭錦標賽選拔賽國手名單出爐！企業射箭聯賽協會青年隊兩位高中生戴宇軒和蘇于洋，在選拔賽中爆冷打敗亞運金牌&世錦賽國手魏均珩和鄧宇成，首度勇闖亞錦賽，英雄出少年。

第21屆亞洲射箭錦標賽將於11月21日到29日在曼谷舉行，中華民國射箭協會於10月3日至5日在中正大學舉行國手選拔賽。

男子反曲弓競爭激烈，奪得去年雅加達亞運團體金牌，並在今年世錦賽為我國射下2020東京奧運射箭賽滿額席次的魏均珩、鄧宇成，以及和魏均珩聯袂參加里約奧運的余冠燐都有參加，但結果出乎人意料之外。

企業射箭聯賽新竹愛山林隊新血國立體育大學林子翔總積分29分排第一，新北市三民高中蘇于洋28分第二，寒舍隊輔仁大學陳信夫27分第三，新北市立明德高中戴宇軒26分第四，由這四位取得亞錦賽國手資格。

其中排第二的新北市三民高中蘇于洋和第四的新北市立明德高中戴宇軒，是企業射箭聯賽協會青年隊成員，首度入選亞錦賽國手的兩人很開心透過企業聯賽的「全對抗賽模式」加速成長，他們也是本屆國手中「唯二」高中生。

能打敗多位名將入選亞錦賽國手，戴宇軒和蘇于洋開心之餘說：「比賽時沒有想太多，就是按照教練的指示，把動作好。」至於亞錦賽處女秀的目標，兩人也是平常心以對。「會全力以赴，希望能把練習時的水準發揮出來。」他們說。

女子反曲弓戰況波瀾不興，新科世錦賽金牌凱撒隊國立臺灣師範大學「雷母」雷千瑩總積分35分拔得頭籌，寒舍隊國立體育大學林佳恩第二，台南隊中原大學彭家楙第三、寒舍隊國立體育大學葉昱琛第四，一同取得亞錦賽國手資格。

那新科世界年終決賽銀牌得主譚雅婷和前奧運國手林詩嘉呢？新竹愛山林隊教練倪大智說：「亞錦賽和奧運國手選拔賽時間太近，權衡之下決定放棄亞錦賽，專心備戰奧運國手選拔賽，所以兩人此次未參加亞錦賽選拔賽。」

男子複合弓國手為國立體育大學林哲瑋、中國文化大學潘宇平、國立體育大學陳界綸以及中國文化大學張曜璿；女子複合弓入選國手者為新竹市射箭委員會陳怡瑄、黃逸柔、中國文化大學許嬿樺和國立體育大學林明靜。